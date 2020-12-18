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18.12.2020 (16:37)

Сборный пункт военного комиссариата Татарстана посетил главный федеральный инспектор республики

Сборный пункт военного комиссариата Татарстана посетил главный федеральный инспектор республики.

В ходе посещения главный инспектор Виктор Демидов осмотрел пункты приема, переодевания, столовую, места проживания, кабинеты медицинского и профессионального отбора граждан. Особое внимание было уделено организации и проведению противоэпидемиологических мероприятий по приёму и отправке призывников для прохождения военной службы в воинских частях.

Виктор Демидов отметил достойную организацию военным комиссариатом республики мероприятий связанных с призывом граждан на военную службу, выразил уверенность, что и в дальнейшем они будут проходить на высоком уровне.

Всего за осенний призыв 2020 года из Татарстана запланировано к отправке свыше 3000 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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