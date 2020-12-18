18.12.2020 (16:00)

Военно-медицинской академии исполнилось 222 года

Сегодня в Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 222-й годовщине со дня ее основания.

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин зачитал поздравительную телеграмму от заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова, а также вручил государственные награды ряду сотрудников академии.

Медики и студенты военно-медицинской академии оказывают активную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. На базе академии проходят переподготовку врачи со всей России, медики и студенты оказывают помощь в гражданских больницах и госпиталях.

Подразделения Военно-медицинской академии оснащены новейшей инновационной медицинской техникой. Это универсальный лечебный, научный и учебный комплекс. Здесь созданы все условия для оказания высокотехнологичной помощи больным, обучения будущих врачей

и развития исследований в любой области медицины.

В Военно-медицинской академии проходит обучение по

4 специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка специалистов среднего медицинского звена -фельдшеров, специалистов по 5 направлениям, подготовка в адъюнктуре и магистратуре.

Среди выпускников и сотрудников академии – больше 1 тысячи получили высшие степени научного призвания (академики, лауреаты Нобелевской государственной премии, заслуженные деятели науки), 22 Героя Социалистического Труда, 6 Героев Советского Союза.

18 декабря 1798 года император Павел I подписал указ об устроении при главных госпиталях особого здания для врачебного училища и учебных театров. Ученый совет, который состоялся накануне 100-летнего юбилея академии в 1898 году, принял решение считать именно эту дату днем основания Медико-хирургической (Военно-медицинской академии).



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