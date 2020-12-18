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18.12.2020 (15:44)

Командующий Черноморским флотом провёл личный приём граждан

Командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Игорь Осипов провёл личный приём граждан.

Мероприятие прошло в штабе Черноморского флота в Севастополе с соблюдением необходимых противоэпидемических ограничений.

На приёме у командующего ЧФ были граждане, чьи проблемные вопросы были вынесены на рассмотрение отделением (по работе с обращениями граждан, общественной приёмной Министерства обороны Российской Федерации) управления Черноморского флота.

Вице-адмирал Игорь Осипов выслушал вопросы всех заявителей, по большей части из них командующий отдал соответствующие указания должностным лицам флота непосредственно в ходе приёма.

На приёме граждан также присутствовали начальник военно-политического отдела флота, начальники юридической и медицинской служб, руководитель кадрового органа и другие должностные лица ЧФ.

В уходящем 2020 году это был завершающий приём граждан командующим ЧФ, предыдущий прошёл в октябре текущего года.

По статистике основная часть обращений касается служебной деятельности и личных проблем военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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