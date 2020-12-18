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18.12.2020 (15:20)

15 призывников из Свердловской области отправились для прохождения службы в Президентский полк

15 призывников из Свердловской области отправились для прохождения службы в Президентском полку в рамках осеннего призыва 2020.

Отправка призывников в Москву состоялась с железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга составом в ночь с 16 по 17 декабря. По всему пути следования новобранцы и лица их сопровождающие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, дезинфицирующими растворами.

Лучшие призывники региона успешно прошли тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицинское обследование. Среди критериев отбора призывников для службы в Президентском полку: рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по охране и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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