18.12.2020 (15:00)

Замминистра обороны России Алексей Криворучко в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа посетил Зеленодольский завод

Алексей Криворучко совместно с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым ознакомился с выставкой предприятий оборонно-промышленного комплекса и принял участие в праздничном концерте, посвященном 125-летию Зеленодольского завода им. А.М. Горького».

В своем праздничном обращении к заводчанам, ветеранам предприятия, всем жителям Республики Татарстан замминистра обороны отметил, что Зеленодольское предприятие является одним из самых основательных качественных по отношению к своей работе, результату.

«Мы слаженно работаем. Со своей стороны могу Вас заверить, что у Вас будут заказы на много лет вперёд. Есть контракты на сегодняшний день, в ближайшее время будут заключены дополнительные контракты. Поэтому заверяю Вас, это предприятие будет жить и развиваться, и такой коллектив мы обязательно будем поддерживать», – подчеркнул Алексей Криворучко.

«Поздравляю Вас с праздником, надеюсь, уверен, что дальше Вы будете развиваться все также успешно», – закончил свою речь замминистра.

В свою очередь, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поблагодарил представителей Министерства обороны за высокую оценку труда коллектива Зеленодольского завода.

Зеленодольский завод имени A.M. Горького, входящий в состав судостроительной корпорация «Ак Барс», является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России, которое в 2020 году отмечает 125-летний юбилей своей промышленной деятельности.

За годы своей истории заводом построено более 1500 морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений. Расположение в центре России, на Волге, позволяет заводу производить поставку кораблей и судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского, Северного морей по внутренним водным путям. Производственно-техническая база предприятия состоит из комплекса цехов, охватывающих все виды судостроительного производства и позволяющих строить разнотипные корабли и суда малого и среднего класса.



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