18.12.2020 (14:35)

Артиллеристы горного соединения ЦВО в Туве учились уничтожать НВФ из САУ «Нона-СВК»

Военнослужащие артиллерийских подразделений горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Туве, во время учения уничтожили условное незаконное вооруженное формирование (НВФ) в труднодоступных горных районах Западных Саян из самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С23 «Нона-СВК».

По замыслу учения, при проведении воздушной разведки в горной местности беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) «Орлан-10» был обнаружен лагерь условного НВФ на высоте около 2 тыс. метров. Разведданные с фото и видеосъемкой в режиме реального времени были переданы на командный пункт, а затем артиллерийским подразделениям. Расчеты САУ «Нона-СВК» выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и выполнили мортирную стрельбу по целям на дальностях до 10 км. Контроль поражения целей и корректировку огня в небе осуществляли БпЛА «Орлан-10».

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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