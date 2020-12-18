18.12.2020 (14:50)

Экипажи дальней авиации выполнили полеты в условиях низких температур

В Амурской области в соединении дальней авиации состоялись плановые полёты стратегических ракетоносцев Ту-95мс при температурах воздуха окружающей среды ниже 30 градусов.

Полеты проводились днем и ночью. В них участвовали, в том числе, и молодые лётчики, которые вошли в состав экипажей в качестве помощников командиров кораблей и штурманов.

Летный состав отработал задачи техники пилотирования и воздушной навигации.

Одной из особенностей мероприятия стало обеспечение самолетов к повторному вылету в данных погодных условиях. Несмотря на высокую влажность воздуха и низкий температурный фон, специалисты инженерно-авиационной службы не допустили отказов авиационной техники и обеспечили выполнение комплексного обслуживания техники и подготовки к вылету в установленные сроки.

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