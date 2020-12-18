18.12.2020 (14:20)
Летчики дальней авиации сдают зачеты на присвоение классной квалификации
На территории Энгельсской авиационной дивизии началась сдача теоретических зачетов у летного состава соединения в рамках учебных сборов на присвоение квалификационной квалификации.
В течение недели авиационные специалисты продемонстрируют свои профессиональные знания по основным направлениям курса боевой подготовки, воздушной навигации, тактике рода авиации, эксплуатации боевых воздушных судов, применению авиационных средств поражения, системам связи и радиотехнического обеспечения полетов.
По завершении летчики сдадут зачеты по требованиям безопасности, после чего приступят к выполнению контрольных полетов на самолетах Ту-160, Ту-95мс и Ту-22м3.
Каждый участник сборов обязан пройти соответствующую практику, получить необходимые допуски по видам летной подготовки в простых и сложных метеоусловиях, выполнить установленные нормы налетов перед практической проверкой кандидата на присвоение квалификационного разряда.
Мероприятие проходит под руководством председателя квалификационной комиссии - старшего инспектора-лётчика полковника Александра Карманова.
К мероприятию привлечено около 100 летчиков, штурманов и бортовых специалистов.