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18.12.2020 (14:20)

Летчики дальней авиации сдают зачеты на присвоение классной квалификации

На территории Энгельсской авиационной дивизии началась сдача теоретических зачетов у летного состава соединения в рамках учебных сборов на присвоение квалификационной квалификации.

В течение недели авиационные специалисты продемонстрируют свои профессиональные знания по основным направлениям курса боевой подготовки, воздушной навигации, тактике рода авиации, эксплуатации боевых воздушных судов, применению авиационных средств поражения, системам связи и радиотехнического обеспечения полетов.

По завершении летчики сдадут зачеты по требованиям безопасности, после чего приступят к выполнению контрольных полетов на самолетах Ту-160, Ту-95мс и Ту-22м3.

Каждый участник сборов обязан пройти соответствующую практику, получить необходимые допуски по видам летной подготовки в простых и сложных метеоусловиях, выполнить установленные нормы налетов перед практической проверкой кандидата на присвоение квалификационного разряда.

Мероприятие проходит под руководством председателя квалификационной комиссии - старшего инспектора-лётчика полковника Александра Карманова.

К мероприятию привлечено около 100 летчиков, штурманов и бортовых специалистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Летчики дальней авиации ВКС сдают зачеты на присвоение классной квалификации

Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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