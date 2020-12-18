18.12.2020 (14:02)

В 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа подвели итоги физической подготовки за 2020 год

В 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа подвели итоги физической подготовки военнослужащих за 2020 год.

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию сибирских спортсменов, прошло в Доме офицеров Новосибирского гарнизона под руководством командующего армией генерал-лейтенанта Сергея Рыжкова.

Мероприятия физической подготовки и спортивно-массовой работы в воинских частях и соединениях в 2020 году были спланированы и организованы с учетом соблюдения профилактических мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Сборные команды и отдельные спортсмены соединения приняли участие в более чем 10 чемпионатах и кубках России и Вооружённых Сил Российской Федерации по военно-прикладным, олимпийским и не олимпийским видам спорта, в которых становились победителями и призёрами.

Так, в рамках прошедшей Спартакиады Сухопутных войск среди общевойсковых объединений военнослужащие 41-й армии заняли первое место по греко-римской борьбе, 2-е место по дзюдо и 3-е место по армейскому гиревому рывку, что в итоге позволило занять первое место в общекомандном зачете.

В уходящем году в итоговых контрольных занятиях за 2020 год было проверено более 8200 военнослужащих соединения из них более 7300 были оценены положительно, что составило 75,5%. Рост «отличных» оценок по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. составил 1,2%.

Кроме того, отделение физической подготовки армии помимо организации спортивных мероприятий активно участвует и в культурно-просветительской деятельности с целью пропаганды гуманистических идей и воспитания патриотизма.

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