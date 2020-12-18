18.12.2020 (13:30)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 49 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны

В Калининградской области группа разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредила большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

49 артиллерийских снарядов калибра 120-мм были обнаружены при производстве строительных работ в районе посёлка Коса Балтийского городского округа.

Все боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения. Переправа машины разминирования со снарядами через Балтийский морской канал осуществлялась на пароме вспомогательного флота.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 5 тысяч различных боеприпасов времён войны.

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