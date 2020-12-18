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18.12.2020 (12:37)

Снайперы КФл начали подготовку к профессиональному конкурсу Армейских международных игр-2021 «Снайперский рубеж»

Более 50 снайперов подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) начали подготовку к конкурсу «Снайперский рубеж», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2021.

В ходе начавшегося второго этапа подготовки снайперы в дневное и ночное время учатся вести огонь из снайперской винтовки Драгунова (СВД) и СВ-98 по целям, находящимся за естественными и искусственными укрытиями на дальних и предельных дистанциях.

Тренировки снайперов проходят на полигонах Турали и Аданак в Дагестане.

На первом этапе подготовки военнослужащие изучили свое штатное оружие, прицелы и типы боеприпасов к нему, теоретические основы меткой стрельбы и особенности баллистики в различных метеоусловиях.

На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие совершенствуют навыки скрытного передвижения и маскировки с применением табельных и подручных средств, определения дальностей до цели, ведения и корректирования огня.

На завершающем этапе подготовки со снайперами проведут комплексные контрольные занятия, по результатам которых будут определены наиболее подготовленные военнослужащие для участия в окружном этапе конкурса снайперских пар.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , АрМИ , Снайперский рубеж
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