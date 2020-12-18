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18.12.2020 (12:20)

Разведчики морской пехоты КФл совершили ночные прыжки с парашютом и уничтожили условного противника

Военнослужащие разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в рамках сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП) выполнили прыжки с парашютом в ночных условиях.

Под покровом темноты разведчики совершили десантирование в тыл условного противника в составе разведгрупп с парашютами системы Д-10. Личный состав приземлился точно в указанном районе и выполнил нормативы по сбору в назначенной точке. Совершив марш-бросок с полной боевой экипировкой в район населённого пункта Каркмаскала, разведчики обнаружили условную группу незаконных вооружённых формирований. Морские пехотинцы в коротком бою ликвидировали условного противника. Ночное десантирование, скрытное перемещение, а также эффект внезапности и неожиданности позволили разведкам выполнить поставленную задачу.

В настоящее время «черные береты» совершают прыжки в ночное и дневное время суток из вертолёта Ми-8 в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта с высоты 600-800 метров, а затяжные прыжки с высоты до 1,5 тыс. метров.

Каждому морскому пехотинцу предстоит выполнить не менее 7 прыжков с парашютом системы Д-10, Арбалет-2 и с людской парашютной системой Д-6 серии 4.

На занятиях по ВДП до конца декабря военнослужащие подразделений морской пехоты КФл выполнят свыше 500 прыжков.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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