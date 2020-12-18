18.12.2020 (11:55)

Гранатометчики ЮВО в Южной Осетии уничтожили танки условного противника на полигоне Дзарцеми

Гранатометчики российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во время тактико-специального учения на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии уничтожили танки условного противника из гранатометов РПГ-7В и АГС-17.

При проведении воздушной разведки расчетами беспилотников были обнаружены танки условного противника, двигающиеся в направлении военных объектов. Для их уничтожения выдвинулись расчеты гранатометов РПГ-7В и АГС-17 на боевых машинах пехоты БМП-2. По прибытии в назначенный район командир подразделения определил заданный сектор стрельбы, расчеты заняли огневые позиции. Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим тяжелую бронетехнику условного противника, с открытых и закрытых огневых позиций из разных положений.

В учении приняли участие около 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 50 единиц военной техники.

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