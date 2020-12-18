18.12.2020 (11:41)

Мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 в Южной Осетии

Мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 в Южной Осетии.

С момента функционирования мобильного госпиталя вылечено около 200 пациентов, проведено более 2 тыс. ПЦР-исследований, 1,6 тыс. лабораторных исследований, специалисты мобильного госпиталя оказали амбулаторно-консультативную помощь около 1,5 тыс. человек.

«Эпидемиологическая обстановка в республике стабилизировалась, наблюдается спад заболеваемости. Личный состав мобильного госпиталя с поставленной задачей справился в полном объеме», – заявил начальник мобильного госпиталя, подполковник медицинской службы Расул Муртазалиев.

Личный состав госпиталя за помощь в борьбе с коронавирусом поблагодарил президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов: «Спасибо за то, что вы в это нелегкое время помогаете Южной Осетии бороться с коронавирусной инфекцией. Каждый день вы побеждаете эту болезнь. Мы очень признательны вам за личную самоотверженность, высокий профессионализм и внимание, проявленные при оказании помощи народу Южной Осетии в борьбе с коронавирусом. Спасибо большое, дорогие врачи».

Около 120 военных специалистов Западного военного округа во главе с начальником многофункционального мобильного госпиталя Расулом Муртазалиевым получили медали Министерства обороны Республики Южная Осетия «За боевое содружество» и «За службу на страже мира в Южной Осетии», а также благодарственные письма, дипломы и грамоты.

Справочно:

Колонна мобильного госпиталя Западного военного округа прибыла в Южную Осетию 27 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19 по просьбе руководства региона.

На следующий день российские военные развернули в Цхинвале на территории стадиона «Олимп» мобильный госпиталь на 100 коек для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для лечения в стационарных условиях пациентов с различными патологиями, в том числе инфекционного профиля.

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