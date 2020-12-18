18.12.2020 (11:21)

Армейский пловец Антон Чупков стал победителем чемпионата России

Третий день чемпионата России по плаванию в 25-метровом бассейне, который проходит в Центре плавания в Санкт-Петербурге, принес армейцам семь медалей – три золотых, две серебряных и две бронзовых.

Лейтенант Антон Чупков продемонстрировал лучший результат – 2 минуты 2,10 секунды – на дистанции 200 м брассом. Вторым с результатом 2 минуты 2,49 секунды финишировал Кирилл Пригода. Бронзовым призером стал лейтенант Олег Костин – 2 минуты 2,61 секунды.

Дарья Васькина и прапорщик Владислав Гринев в составе команды Москвы поднялись на первую ступень пьедестала почета по результатам смешанной комбинированной эстафеты 4х50 м. Спортсмены из Москвы продемонстрировали результат 1 минута 39,93 секунды, обойдя представителей Новосибирской области (1 минута 42,15 секунды) и Белгородский области (1 минута 42,57 секунды).

На дистанции 200 м на спине, показав время 2 минуты 8,53 секунды, второй стала сержант Дарья Устинова. На третью ступень пьедестала почета поднялась сержант Ирина Кривоногова – 2 минуты 9,02 секунды. Первенствовала с результатом 2 минуты 6,55 секунды Анастасия Кляровская.

Также серебряным призером чемпионата страны в Санкт-Петербурге стал Александр Садовников, ставший вторым на дистанции 100 м баттерфляем. Армеец показал время 50,16 секунды, уступив Михаилу Вековищеву (49,77 секунды), но обойдя Андрея Минакова (50,22 секунды).

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