18.12.2020 (11:00)

На Черноморском флоте экипаж малого ракетного корабля «Ингушетия» провёл совместное учение с кораблём противоминной обороны «Иван Антонов»

На Черноморском флоте (ЧФ) прошло совместное учение экипажей малого ракетного корабля «Ингушетия» и корабля противоминной обороны «Иван Антонов».

На первом этапе учения экипаж «Ивана Антонова» выполнил учебную постановку минных заграждений на предполагаемом маршруте следования условного противника. В ходе мероприятия наряду с временным нормативом проверялась точность установки минного поля в заданном районе.

В ходе второго этапа учения экипаж тральщика отработал задачу по проведению противоминной разведки и проделал проход в минных заграждениях условного противника для мрк «Ингушетия».

Экипаж малого ракетного корабля форсировал район с минной опасностью по протраленной полосе, после чего расчёты артиллерийской боевой части «Ингушетии» выполнили боевое упражнение, уничтожив макеты плавающих мин.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов боевой подготовки.

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