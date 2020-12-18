18.12.2020 (10:22)
Более 40 призывников отправились служить в научные роты Минобороны РФ с Юга России
На территории Южного военного округа (ЮВО) со сборных пунктов Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей и Кабардино-Балкарской Республики прошли торжественные отправки более 40 новобранцев осеннего призыва для прохождения военной службы в научных и научно-производственных ротах Минобороны России.
Военнослужащие убыли в роты инновационного технополиса «Эра» и научные роты в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Сухопутных войск, Военной академии связи и Главного военно-медицинского управления Минобороны России (города Москва, Красногорск, Санкт-Петербург, Тамбов, Кострома).
Перед отправкой все призывники прошли военно-врачебную комиссию, медицинский осмотр, получили банковские и персональные электронные карты, наборы личной гигиены, а также новую военную форму одежды.
В научные роты отбираются молодые люди, имеющие высшее образование и занимающиеся научной работой, также приветствуется опыт работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Отбор военнослужащих осуществляют представители научно-исследовательских организаций российского военного ведомства.
По окончании прохождения службы военнослужащие смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.