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18.12.2020 (10:13)

На Сахалине артиллеристы армейского корпуса ВВО провели совместную тренировку с беспилотной авиацией

Артиллерийские подразделения армейского корпуса Восточного военного округа провели тренировку по стрельбе и управлению огнём на Сахалине и Курильских островах. Тренировка проведена совместно с расчётами беспилотной авиации.

В соответствие с планом боевой подготовки нового учебного периода, расчёты самоходно-артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град» и минометных подразделений организовали артиллерийскую разведку, выполнили нормативы по оборудованию закрытых позиций и их маскировки, а также подготовили САУ к стрельбе.

Для эффективного применения артиллерии, обнаружению целей и
корректировке огня в ходе тренировок применялись беспилотные летательные
аппараты (БпЛА).

Расчёты БпЛА «Орлан-10» проводили разведку на расстоянии до 10 километров, передавая данные, на основе которых артиллеристы принимали решения для стрельбы и своевременной корректировки огня.

Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчётов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», выявленная бронетехника и живая сила условного противника была успешно уничтожена.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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