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18.12.2020 (09:54)

Новейшие комплексные аппаратные связи впервые были использованы в общевойсковом объединении ВВО в Приморье

Новейшие комплексные аппаратные связи впервые были использованы в общевойсковом объединении ВВО в Приморье.

Комплекс П-244 служит для обеспечения абонентов высококачественной закрытой цифровой телефонной связью, обладает высокой надежностью и устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронного подавления противника, а также способен работать в сложных климатических условиях. Машины, произведенные в 2020 году, поступили на вооружение соединения связи в конце осени.

Оперативность приема и передачи сообщений возросла на 15 процентов, благодаря использованию группы аппаратных пятого поколения. В рамках единого дня военнослужащие по закрытым информационным каналам произвели более 300 сеансов связи.

На отработку задач по обмену информационными сообщениями было задействовано порядка 20 единиц военной техники и привлечено около 50 специалистов связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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