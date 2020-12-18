18.12.2020 (09:40)

В 2020 году на базе учебного центра ВВО в Забайкалье около 1,5 тыс. военнослужащих по контракту прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки

В 2020 году на базе учебного центра ВВО в Забайкалье около 1,5 тыс. военнослужащих по контракту прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки.

В рамках курса выживания обучаемые изучили основные воинские дисциплины, прошли «обкатку танком», выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, научились приготовлению пищи в полевых условиях в условиях низких температур, организации охраны и обороны полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

По завершении обучения военнослужащие совершили 10-километровый марш-бросок в полной экипировке, по пересеченной местности с использованием военных навигаторов, а также выполнили зачетные контрольные стрельбы из штатного вооружения.

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