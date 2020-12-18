Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.12.2020 (09:40)

В 2020 году на базе учебного центра ВВО в Забайкалье около 1,5 тыс. военнослужащих по контракту прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки

В 2020 году на базе учебного центра ВВО в Забайкалье около 1,5 тыс. военнослужащих по контракту прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки.

 В рамках курса выживания обучаемые изучили основные воинские дисциплины, прошли «обкатку танком», выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, научились приготовлению пищи в полевых условиях в условиях низких температур, организации охраны и обороны полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

По завершении обучения военнослужащие совершили 10-километровый марш-бросок в полной экипировке, по пересеченной местности с использованием военных навигаторов, а также выполнили зачетные контрольные стрельбы из штатного вооружения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военным врачам ВВО вручены государственные и ведомственные награды за помощь в борьбе с Covid-19 в Бурятии
Ежедневно расчеты РХБ защиты объединения ВВС и ПВО ВВО осуществляют специальную обработку сборного пункта в Хабаровске
В Приамурье стартовали спецзанятия по экстремальному вождению модернизированных танков Т-80 и другой гусеничной боевой техники ВВО
В Амурское объединение ВВО поступили первые вездеходы КамАЗ с колесной базой 8х8

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false