18.12.2020 (09:15)
Разведчики ВВО в Бурятии совершенствуют одиночную подготовку
В разведывательных подразделениях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, проходит этап одиночной подготовки военнослужащих.
На данном этапе проводятся теоретические и практические занятия по всем предметам, с учетом воинской специальности.
Радисты изучают новые средства связи, водители осваивают автомобильную и специальную технику, разведчики овладевают техническими средствами разведки.
При выполнении упражнений стрельб каждый военнослужащий разведывательного подразделения получает практику ведения огня не только из штатного, закреплённого за ним оружия, но и из всего стрелкового оружия, состоящего на вооружении подразделения.
Занятия с разведчиками проводятся на фоне единой тактической обстановки, с применением передового опыта применения разведывательных подразделений в условиях современных локальных конфликтов. Не менее 50 процентов практических занятий проводятся ночью.