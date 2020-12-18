18.12.2020 (09:15)

Разведчики ВВО в Бурятии совершенствуют одиночную подготовку

В разведывательных подразделениях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, проходит этап одиночной подготовки военнослужащих.

На данном этапе проводятся теоретические и практические занятия по всем предметам, с учетом воинской специальности.

Радисты изучают новые средства связи, водители осваивают автомобильную и специальную технику, разведчики овладевают техническими средствами разведки.

При выполнении упражнений стрельб каждый военнослужащий разведывательного подразделения получает практику ведения огня не только из штатного, закреплённого за ним оружия, но и из всего стрелкового оружия, состоящего на вооружении подразделения.

Занятия с разведчиками проводятся на фоне единой тактической обстановки, с применением передового опыта применения разведывательных подразделений в условиях современных локальных конфликтов. Не менее 50 процентов практических занятий проводятся ночью.

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