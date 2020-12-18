18.12.2020 (09:02)

Военным врачам ВВО вручены государственные и ведомственные награды за помощь в борьбе с Covid-19 в Бурятии

В штабе общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград военным медицинским специалистам.

Указом Президента Российской Федерации «За высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетний добросовестный труд» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалью Суворова удостоены военные врачи, оказывавшие помощь больным коронавирусной инфекцией.

Также за высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть медалями Министерства Обороны РФ награждены отличившиеся медицинские специалисты.

Высокие награды специалистам медицинской службы ВВО вручил начальник медицинской службы ВВО полковник Арсалан Бальжинимаев.

Напомним, строительство медицинского центра Минобороны было завершено 15 мая 2020 года. Он возведен по типовому проекту за рекордно короткие сроки, имеет площадь 6 тыс. квадратных метров и рассчитан на прием 60 пациентов.

Новейший многофункциональный медицинский центр в начале июня текущего года принял на лечение первых пациентов с диагнозами «новая коронавирусная инфекция».

В настоящее время высококвалифицированные медицинские специалисты продолжают борьбу за сохранение жизни и здоровье, как военных, так и гражданских пациентов с диагнозом «Сovid-19». С начала работы медцентра вылечилось более 500 пациентов.

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