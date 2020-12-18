Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.12.2020 (09:02)

Военным врачам ВВО вручены государственные и ведомственные награды за помощь в борьбе с Covid-19 в Бурятии

В штабе общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград военным медицинским специалистам.

Указом Президента Российской Федерации «За высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетний добросовестный труд» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалью Суворова удостоены военные врачи, оказывавшие помощь больным коронавирусной инфекцией. 

Также за высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть медалями Министерства Обороны РФ награждены отличившиеся медицинские специалисты.

Высокие награды специалистам медицинской службы ВВО вручил начальник медицинской службы ВВО полковник Арсалан Бальжинимаев.

Напомним, строительство медицинского центра Минобороны было завершено 15 мая 2020 года. Он возведен по типовому проекту за рекордно короткие сроки, имеет площадь 6 тыс. квадратных метров и рассчитан на прием 60 пациентов.

Новейший многофункциональный медицинский центр в начале июня текущего года принял на лечение первых пациентов с диагнозами «новая коронавирусная инфекция».

В настоящее время высококвалифицированные медицинские специалисты продолжают борьбу за сохранение жизни и здоровье, как военных, так и гражданских пациентов с диагнозом «Сovid-19». С начала работы медцентра вылечилось более 500 пациентов. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Ежедневно расчеты РХБ защиты объединения ВВС и ПВО ВВО осуществляют специальную обработку сборного пункта в Хабаровске
В Приамурье стартовали спецзанятия по экстремальному вождению модернизированных танков Т-80 и другой гусеничной боевой техники ВВО
В Амурское объединение ВВО поступили первые вездеходы КамАЗ с колесной базой 8х8
Курсанты ДВОКУ и военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота совершили совместные прыжки с парашютом в Приморье

Метки:
Восточный военный округ , Награждения , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false