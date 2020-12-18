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18.12.2020 (08:52)

Ежедневно расчеты РХБ защиты объединения ВВС и ПВО ВВО осуществляют специальную обработку сборного пункта в Хабаровске

В Восточном военном округе расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты объединения ВВС и ПВО ВВО проводят комплексную дезинфекцию помещений сборного пункта в Хабаровске.

Мероприятие выполняется ежедневно методом распыления дезинфицирующего раствора «ДТС-ГК» из автономных приборов специальной обработки.  

Особое внимание при обработке уделяется менее объемным помещениям и местам с наибольшим скоплением призывного контингента, в том числе медицинских кабинетов.

В ходе осеннего призыва 2020 года сборный пункт и районные военкоматы Хабаровского края оснащены антивирусными средствами защиты: индивидуальными одноразовыми масками, дезинфицирующими растворами и специальными экспресс-тестами на определение вирусных заболеваний, а также необходимым медицинским имуществом.

Специалистами медицинской службы при входе на призывные объекты проводится обязательная бесконтактная термометрия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Военный комиссариат , Восточный военный округ
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