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18.12.2020 (07:34)

В Приамурье стартовали спецзанятия по экстремальному вождению модернизированных танков Т-80 и другой гусеничной боевой техники ВВО

На полигонах  в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края механики-водители общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к проведению специальных занятий по вождению гусеничной техники в экстремальных условиях.

Они днем и ночью выполняют зачетное упражнение по вождению на высокой скорости современных танков Т-80 и Т-72Б3, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гиацинт», «Малка» и «Гвоздика» в условиях болотистой и лесостепной местности. Усложняют задачу погодные условия с установившимися температурами в -20-25 градусов  по Цельсию.

На маршруте протяженностью около 5 км военнослужащие преодолевают естественные и искусственные препятствия: противотанковый ров, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, подъемы и спуски крутизной более 15 градусов и другие препятствия.

Особую сложность в выполнении упражнения составляет крутой подъем, на котором водителю необходимо поставить на тормоз боевую машину в обозначенном месте, а затем возобновить движение без остановки двигателя и скатывания за обозначенные границы.

К сдаче контрольных занятий привлечено около 800 механиков-водителей, задействовано около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Танки , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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