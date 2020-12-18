18.12.2020 (06:53)

Курсанты ДВОКУ и военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота совершили совместные прыжки с парашютом в Приморье

В Приморском крае, на авиабазе Тихоокеанского флота, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в ходе прохождения курса общевойсковой подготовки совершили прыжки с парашютом совместно с военнослужащими десантно-штурмового батальона морской пехоты ТОФ.

В течение нескольких дней перед десантированием курсанты, ранее не осуществлявшие прыжки с парашютом, прошли обязательную программу подготовки к выполнению первого прыжка с получением допуска.

Всего в мероприятиях приняли участие около 110 человек, 48 из которых являлись курсантами ДВОКУ. Прыжки выполнялись с вертолетов МИ-8АМТШ с использованием современных парашютов Д10.

После прыжков курсанты были посвящены в парашютисты, пройдя ритуал и получив соответствующий значок. По завершению мероприятий военнослужащие морской пехоты ТОФ поздравили будущих офицеров с успешным выполнением важного этапа курса десантно-штурмовой подготовки.

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