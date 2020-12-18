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18.12.2020 (08:18)

Минобороны начало подготовку специалистов по расследованию авиапроисшествий с БПЛА

Министерство обороны России начало подготовку специалистов службы безопасности полетов по расследованию авиапроисшествий с участием беспилотной авиации. Об этом сообщил в эфире телеканала "Звезда" заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, беспилотная авиация требует таких же подходов при расследовании авиапроисшествий, как и пилотируемая. "Сегодня ряд специалистов службы безопасности полетов проходит обучение, как расследовать это новое явление. Мы работаем над этим", - сказал Евкуров.

Замминистра обороны отметил, что и без соответствующей нормативной базы сегодня расследуются авиапроисшествия с участием беспилотной авиации. Таким образом специалисты нарабатывают опыт. "Изучаем, в том числе опыт иностранных государств, иностранных армий", - добавил он. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Безопасность , Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
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