18.12.2020 (06:15)

Минобороны утвердило план по развитию тренажерной базы до 2030 года

Министерство обороны России утвердило план по развитию учебно-тренировочной базы до 2030 года. Об этом сообщил в эфире телеканала "Звезда" заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«Буквально недавно мы утвердили у министра обороны план по учебно-тренировочным средствам до 2030 года. Почти в 50 базовых военных городках у нас появятся целые тренажерные комплексы», – сказал замминистра.

Он уточнил, что современные тренажерные комплексы рассчитаны как на обучение отдельных военнослужащих или экипажей, так и на обучение целых штабов (управлений дивизии, полка, бригады или батальона).

Евкуров также подчеркнул, что при формировании современного плана обучения учитывается сирийский опыт.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице