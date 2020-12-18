18.12.2020 (06:15)
Минобороны утвердило план по развитию тренажерной базы до 2030 года
Министерство обороны России утвердило план по развитию учебно-тренировочной базы до 2030 года. Об этом сообщил в эфире телеканала "Звезда" заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
«Буквально недавно мы утвердили у министра обороны план по учебно-тренировочным средствам до 2030 года. Почти в 50 базовых военных городках у нас появятся целые тренажерные комплексы», – сказал замминистра.
Он уточнил, что современные тренажерные комплексы рассчитаны как на обучение отдельных военнослужащих или экипажей, так и на обучение целых штабов (управлений дивизии, полка, бригады или батальона).
Евкуров также подчеркнул, что при формировании современного плана обучения учитывается сирийский опыт.
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