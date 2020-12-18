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18.12.2020 (09:00)

Специалисты российского контингента миротворческих сил за сутки обезвредили более 1300 взрывоопасных предметов на территории Нагорного Карабаха

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Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и имеют на вооружении современные средства поиска взрывоопасных предметов - миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М. В ходе проведения инженерной разведки используются минно-розыскные собаки.

За сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в городе Степанакерте. Очищено 21,8 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 1 334 взрывоопасных предмета.

Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) очищено от неразорвавшихся боеприпасов   около 195 га территории, порядка 87 км дорог, 423 домостроения, обнаружено и обезврежено более 7 3500 взрывоопасных предмета.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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