18.12.2020 (09:00)

Специалисты российского контингента миротворческих сил за сутки обезвредили более 1300 взрывоопасных предметов на территории Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты российского контингента миротворческих сил за сутки обезвредили более 1300 взрывоопасных предметов на территории Нагорного Карабаха

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и имеют на вооружении современные средства поиска взрывоопасных предметов - миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М. В ходе проведения инженерной разведки используются минно-розыскные собаки.

За сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в городе Степанакерте. Очищено 21,8 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 1 334 взрывоопасных предмета.

Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) очищено от неразорвавшихся боеприпасов около 195 га территории, порядка 87 км дорог, 423 домостроения, обнаружено и обезврежено более 7 3500 взрывоопасных предмета.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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