18.12.2020 (09:00)
Специалисты российского контингента миротворческих сил за сутки обезвредили более 1300 взрывоопасных предметов на территории Нагорного Карабаха
Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
Военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и имеют на вооружении современные средства поиска взрывоопасных предметов - миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М. В ходе проведения инженерной разведки используются минно-розыскные собаки.
За сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в городе Степанакерте. Очищено 21,8 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 1 334 взрывоопасных предмета.
Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) очищено от неразорвавшихся боеприпасов около 195 га территории, порядка 87 км дорог, 423 домостроения, обнаружено и обезврежено более 7 3500 взрывоопасных предмета.
Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.