18.12.2020 (05:00)

Российские миротворцы провели занятия по мерам безопасности с учениками школы №1 в городе Чартар



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы провели занятия по мерам безопасности с учениками школы №1 в городе Чартар

Военнослужащие российского Центра гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе провели занятия по соблюдению мер безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов с учащимися общеобразовательной школы №1 г. Чартар Аскеранского района.

Школьникам рассказали о классификации взрывных устройств и действиях при обнаружении взрывоопасных предметов. Также специалисты продемонстрировали правила оказания первой медицинской помощи.

Военнослужащие центра разминирования продемонстрировали образцы экипировки российских военнослужащих, - общевойсковой комплект разминирования ОВР-2, предназначенного для защиты сапера от поражающих факторов взрыва, миноискатели ИМП-С 2 и переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», обнаруживающий взрывные устройства на основе радиоэлектронных компонентов и схем.

Всего в занятиях приняло участие более 80 учеников средних и старших классов, учителя и родители школьников.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

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