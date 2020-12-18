18.12.2020 (05:00)

Летчики морской авиации Балтийского флота исполнили мечту тяжелобольного ребёнка, взяв его в учебно-тренировочный полет на вертолёте



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики морской авиации Балтийского флота исполнили мечту тяжелобольного ребёнка, взяв его в учебно-тренировочный полет на вертолёте

В Калининградской области командование Балтийским флотом сделало реальной мечту шестилетнего мальчика Димы Миронова из Балтийска, который хотел совершить полёт на вертолете.

Стать летчиком – давняя Димина мечта, но тяжёлое заболевание не дает сбыться его желанию. Родители Димы, стремясь сделать особенный подарок ребенку, обратились к командованию Балтийским флотом с просьбой организовать полет мальчика на военном вертолете.

На военном аэродроме Донское перед полетом для Димы была устроена короткая экскурсия. Ему рассказали об авиационной технике, которая стоит на вооружении смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота, затем Дима посидел в кабине экипажа винтокрылой машины, представив себя военным летчиком. После этого состоялся полет на Ми-8 вдоль побережья Калининградской области, маршрут вертолета прошел и над его родным Балтийском.

Часовое путешествие в воздухе завершилось посадкой на военном аэродроме Донское. В воздухе и на земле рядом с Димой и его мамой был командир соединения морской авиации Балтийского флота генерал-майор Вадим Морозов.

По окончанию полета Дима подарил командиру экипажа Ми-8 маленький вертолёт и фигурку пилота, сделанные из пластилина собственноручно. В свою очередь генерал-майор Вадим Морозов на память о совершенном полете подарил Диме Миронову новогодние подарки, среди которых был конструктор-вертолет и памятный адрес.

В декабре 2018 года командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов уже брал с собой в рабочую поездку на вертолете Ми-8 мальчика Артура с тяжелым генетическим заболеванием из Балтийска. Тогда мальчику очень понравился полёт. Во время стоянки на площадке приземления он общался с экипажем сидел на месте командира, примерял шлем, реагировал очень позитивно. Сам Артур говорил тогда, что ему было весело.

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