17.12.2020 (22:52)
Военнослужащие Ужурского ракетного соединения совершили мотопробег, приуроченный ко Дню РВСН
В преддверии 61-й годовщины РВСН военнослужащие Ужурского ракетного соединения совершили 100-километровый мотопробег до озера Шира, расположенного в межгорной впадине в Северо-Минусинской (Чулымо-Енисейской) котловины к юго-западу от Красноярска.
Мотопробег возглавил известный в Красноярском крае спортсмен Дмитрий Цибровский. Ранее он неоднократно к юбилейным для стратегических ракетчиков датам покорял различные горные вершины с флагом РВСН, регулярно совершая восхождения на Эльбрус.
В мотопробеге кроме военнослужащих приняли участие юнармейцы молодежного центра Ужурского ракетного соединения.
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