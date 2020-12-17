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17.12.2020 (22:52)

Военнослужащие Ужурского ракетного соединения совершили мотопробег, приуроченный ко Дню РВСН

В преддверии 61-й годовщины РВСН военнослужащие Ужурского ракетного соединения совершили 100-километровый мотопробег до озера Шира, расположенного в межгорной впадине в Северо-Минусинской (Чулымо-Енисейской) котловины к юго-западу от Красноярска.

Мотопробег возглавил известный в Красноярском крае спортсмен Дмитрий Цибровский. Ранее он неоднократно к юбилейным для стратегических ракетчиков датам покорял различные горные вершины с флагом РВСН, регулярно совершая восхождения на Эльбрус.

В мотопробеге кроме военнослужащих приняли участие юнармейцы молодежного центра Ужурского ракетного соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Праздники , Годовщины
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