18.12.2020 (01:00)

В Военной академии войсковой ПВО состоялся межвузовский научно-практический семинар

В Смоленске, на базе Военной академии войсковой ПВО имени маршала Советского Союза А.М. Василевского, под руководством начальника академии генерал-лейтенанта Ерёмина Г.В. и начальника войск ПВО и авиации Западного военного округа генерал-майора Коханова А.А. проведен межвузовский научно-практический семинар, посвященный вопросам управления огнем соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО.

В его работе приняли участие более 60 человек, в том числе три доктора и 15 кандидатов наук, руководящий состав войск ПВО и авиации Западного военного округа, представители ряда ведущих научно-производственных предприятий России.

В ходе живой дискуссии обсуждались направления совершенствования способов управления огнем войсковой ПВО. В ходе семинара участниками были намечены пути повышения эффективности автоматизированного управления группировками войск ПВО.

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