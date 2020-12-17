17.12.2020 (21:23)
В Смоленске зенитчики-рационализаторы продемонстрировали свои разработки
В Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского состоялся смотр рационализаторских предложений, разработанных в 2020 году и реализованных в виде действующих макетов и устройств. Участниками смотра были представлены контрольно-обучающие программы, электронные учебники и тренажеры.
Всего было представлено 35 рационализаторских предложений в виде действующих устройств. Наиболее значимыми среди них были признаны имитатор эхо-сигналов – устройство, которое можно применять при экспериментальных исследованиях, связанных с обработкой сигналов, а также система пространственной ориентации цели, предназначенная для перемещения модели цели (самолета, вертолета и т.п.) на определенный угол с одновременным отображением текущего угла в азимутальной плоскости на светодиодном индикаторном табло при проведении комплекса экспериментальных исследований в безэховой камере.
Планируется, что лучшие технические решения покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».