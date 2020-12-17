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17.12.2020 (19:07)

Заключительная партия КРУС «Стрелец-М» поступила на вооружение снайперов общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области

Заключительная партия комплексов разведки управления и связи КРУС «Стрелец-М» поступила в подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области.

Свыше 200 комплектов распределены для комплектования снайперских рот и подразделений.

«Комплекс «Стрелец» - индивидуальный компьютер мобильного типа, позволяющий создать единые сети из данных индивидуальных комплексов, на компьютере командира подразделения. Комплекс в режиме реального времени позволяет отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать по закрытым каналам информацию о противнике.

Новые комплексы «Стрелец» и «Стрелец-М» входят в боевую экипировку «Ратник» и поставляются в рамках выполнения плана программы гособоронзаказа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ , ОПК
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