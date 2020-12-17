17.12.2020 (18:41)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с гранатометчиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятие по огневой подготовке с гранатометчиками.
К занятию было привлечено более 30 гранатометчиков ОГРВ ПРРМ. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику условного противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.
В ходе занятия военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, занятию огневых позиций и маскировке подручными средствами. Особое внимание было уделено поражению малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.
Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и носило плановый характер.
Новости по теме:
Сапёры мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 46 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
Метки: