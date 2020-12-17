17.12.2020 (18:51)

Отдельный комендантский Преображенский полк ЗВО отметил 41-ю годовщину со дня своего образования



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отдельный комендантский Преображенский полк ЗВО отметил 41-ю годовщину со дня своего образования

Сегодня отдельный комендантский Преображенский полк Западного военного округа отмечает 41-ю годовщину со дня образования. За свою историю он принял участие более чем в 51 тыс. торжественных мероприятий как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Только в течении 2020 года военнослужащие воинской части обеспечили более 500 различных церемоний.

Подготовка военнослужащих полка проводится ежедневно по шесть часов на плацу. Но Преображенский полк – это не только почётный караул. Также основу полка составляет оркестр, который является неотъемлемым элементом всех мероприятий.

Военный оркестр полка ежегодно принимает участие в фестивале «Спасская башня». Инженерное подразделение полка за год обезвредило и вывезло для утилизации с территории Москвы порядка 2 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента, председателя Правительства, Министра обороны Российской Федерации и представителей государственной власти, а также участвует в ритуалах встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в Россию, возложении венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены, проведении военных парадов и других мероприятиях государственного значения.

Свою историю полк ведет с 1979 года. В его основу легли отдельный комендантский батальон и отдельная рота Почетного караула. Кроме того, полк унаследовал условное наименование от батальона.

Главную роль в создании полка сыграл командир отдельного комендантского батальона подполковник Борис Макаров, а руководил этим процессом военный комендант Москвы генерал-лейтенант Владимир Серых. Первым командиром воинской части стал полковник Николай Мельник.

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