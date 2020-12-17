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17.12.2020 (18:35)

Подразделения РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО прошли первый этап конкурса по полевой выучке среди офицеров

Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа прошли первый этап конкурса по полевой выучке среди офицеров. Специалисты соревновались в радиационной и химической разведке, проводимой после условной техногенной аварии, специальной обработке и ремонте вооружения и средств РХБ защиты для обеспечения боевой и мобильной готовности подразделений.

В финале конкурса военнослужащие поучаствовали в индивидуальной гонке на бронетранспортерах БТР-82А по пересеченной местности и соревнованиях по стрельбе из штатного оружия.

Особенностью конкурса стала подготовка офицеров к предстоящим отборочным этапам соревнований Армейских международных игр-2021 года «Безопасная среда», где они будут выступать уже в составе команды.

Всего к конкурсу по полевой выучке было привлечено около 100 офицеров РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО в Воронежской, Белгородской, Смоленской и Брянской областях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Боевая подготовка , Конкурсы , АрМИ , Безопасная среда
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