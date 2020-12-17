17.12.2020 (18:31)

Около 3000 мотострелков и танкистов Висленской дивизиии ЗВО обучаются индивидуальным приемам эффективной стрельбы в Воронежской области

Около 3 тыс. мотострелков и танкистов Висленской дивизиии общевойсковой армии Западного военного округа обучат индивидуальным приемам эффективной стрельбы на полигонах Погоново и Криница в Воронежской области. Офицеры и инструкторы подразделений проведут индивидуальную работу с каждым военнослужащим, которая поможет на 30 процентов повысить результативность ведения стрельбы из современных автоматов АК-74М и АК-12, пулеметов «Печенег», снайперских винтовок СВД и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Также в программу подготовки личного состава будут дополнены занятия по вождению боевых машин, тактической, технической, инженерной и огневой подготовке, включающей в себя эффективное использования стрелкового оружия, ручных осколочных и противотанковых гранат различного типа и шансовых инструментов.

Кроме того, военнослужащие будут улучшать навыки индивидуальной подготовки, решения тактических задач в составе отделений и взводов в условиях современного общевойскового боя.

В целях совершенствования умений по грамотному управлению и ведению огня подразделений, не менее 50 процентов занятий будет проведено ночью.

В ходе подготовки мотострелков Висленской дивизиии общевойсковой армии Западного военного округа будет задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-72БА, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортёры БТР-82А.

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