17.12.2020 (18:27)

Расчеты РЭБ ЗВО подавили навигацию оперативно-тактической авиации условного противника на учении в Курской области

Военнослужащие соединения радиоэлектронной борьбы Западного военного округа в ходе специального учения нанесли радиоэлектронный удар по узлам связи условного противника на специализированном полигоне в Курской области.

Расчеты выполнили приемы воздействия и подавления навигационных систем и управления оперативно-тактической авиации условного противника, использовав новейшие станции и комплексы РЭБ «Красуха», «Борисоглебск» и мобильные комплексы «Леер-3» вместе с автоматизированными станциями помех «Житель».

В ходе проведения практического этапа экипажи мобильных комплексов выполнили комплексное воздействие на системы связи и управления условного противника, а также смены позиционных районов для вывода из-под условного авиационного и ракетного удара «противника».

Подразделения РЭБ выполнили развертывание более 20 полевых постов и пунктов радиопеленгования и радиоподавления.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих, более 60 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе комплексов радиоэлектронной борьбы, поступивших на вооружение соединения в текущем году.

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