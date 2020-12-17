17.12.2020 (18:19)

Более 2000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО обучились метанию боевых гранат на тренировках в Ленобласти

В Ленинградской области военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа в рамках освоения программы обучения выполнили упражнения по метанию ручных боевых гранат на Лужском и Кирилловском полигонах.

В ходе занятий военнослужащие совершенствовали знания устройства и порядка применения гранат РГД-5, а также практические навыки в метании снарядов на дальность с места по указанной цели.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по оказанию первой медицинской помощи условно раненым сослуживцам, занятию и смене огневых позиций, оттачивали мастерство броска на специальных тренажерах. Занятиям предшествовала сдача зачетов по требованиям безопасности, а также условиям выполняемого упражнения.

В метании гранат приняли участие более 2 тыс. военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, зенитно-ракетных и инженерно-саперных соединений армии.

РГД-5 – противопехотная осколочная ручная граната дистанционного действия наступательного действия, обладающая радиусом поражения осколками и фугасным действием взрывчатки от 15 до 20 метров.

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