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17.12.2020 (18:15)

Призывники из Татарстана отправились в ряды Президентского полка

В Республике Татарстан состоялась торжественная отправка 10 лучших призывников республики для прохождения службы в Президентском полку.

«Служба в этом полку – особая ответственность. Мы гордимся тем, что татарстанцы проходят в нём службу», – сказал военный комиссар республики Сергей Погодин.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности Московского Кремля, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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