17.12.2020 (18:15)

В Главном командовании Военно-Морского Флота прошли мероприятия, приуроченные к переименованию Центрального узла связи ВМФ

В Главном командовании Военно-Морского Флота прошли мероприятия, приуроченные к переименованию Центрального узла связи ВМФ. 17 декабря 1965 года узел связи Главного морского штаба был переименован в узел связи Военно-Морского Флота, а в 1968 году в Центральный узел связи Военно-Морского Флота.

История создания Центрального узла связи Военно-Морского Флота уходит в предвоенные годы и берет свое начало 17 сентября 1940 года. В ходе Великой Отечественной войны узел связи прошел славный боевой путь, постоянно обеспечивая надежной связью Главный морской штаб с флотами, флотилиями, отдельными военно-морскими бригадами и гарнизонами, а также кораблями и воинскими частями. За образцовое выполнение задания по обеспечению связью командования ВМФ в период Великой Отечественной войны 145 военнослужащих узла связи награждены боевыми орденами и медалями.

В послевоенный период личный состав узла связи продолжал славные традиции связистов ВМФ, неустанно работает над совершенствованием своего боевого мастерства и слаживания.

Сегодня личный состав Центрального узла связи ВМФ - это коллектив военных связистов высочайшего класса. За высокие показатели в боевой подготовке ЦУС ВМФ неоднократно объявлялся «отличным».

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