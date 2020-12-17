17.12.2020 (17:55)

О животных на военных кораблях расскажет уникальная выставка Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге

«Корабельные любимцы» - уникальная фотовыставка с таким названием о животных на кораблях флота начнет работать 18 декабря в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого. Вниманию посетителей выставки будут предложены более 100 фотографий, выполненных как известными мастерами, так и любителями — ветеранами Военно-Морского Флота.

Во времена возникновения регулярных военных парусных флотов и появления корпуса морских офицеров из числа представителей аристократии возник обычай содержания домашних любимцев. Эта мода вошла в обиход, прежде всего, в Великобритании в период правления короля Генриха VIII. До сих пор существует поговорка: «Английская семья без собаки – это не семья». В те времена, британец, отправляясь в дальнее плавание, не желал расставаться со своим любимцем и брал его с собой на корабль.

Этот обычай, подсмотрел у англичан Петр I.

Любопытно, что в Британии обычай содержания на кораблях любимых животных ныне утрачен, а в России сохранился до сих пор. Уже много лет из одной редакции Корабельного устава ВМФ переходит в другую следующая статья: «Держать на корабле животных личному составу разрешается лишь с разрешения командира корабля. Животные должны быть немедленно удалены с корабля, если есть подозрение, что у них появилась болезнь, опасная для здоровья людей, а также, если замечено дурное обращение с животными личного состава» (КУ ВМФ-2001 г., ст. 456).

В свою очередь матросы, глядя на офицеров, тоже начали приручать животных. Обычно это происходило стихийно. Гуляя по городу, моряки замечали голодного, промокшего, замерзшего щенка и забирали его с собой на корабль. Командование редко противилось подобной инициативе, понимая, что морякам необходима психологическая разрядка. Подобные случаи нашли свое отражение в произведения русской морской литературе таких писателей, как К. М. Станюкович, А. С. Новиков-Прибой, С. А. Колбасьев, Л. С. Соболев, Г. К. Граф, В. П. Костенко и В. В. Конецкий.

Был и еще один путь проникновения животных на корабли, причем чисто российский, не имеющий аналогов ни в одном из иностранных флотов, — это научный. Русские корабли, совершая дальние плавания, в том числе кругосветные, вели широкий спектр научных исследований: географических, гидрографических, гидрологических, этнографических и др. Но кроме всего прочего Академия наук ставила морякам задачу сбора коллекций флоры и фауны по маршруту перехода корабля. Вот откуда на борт попадали порой самые экзотические животные.

Реже животные попадали на корабли в качестве «представительских подарков». Так, например, в 1889-1890 годах крейсер «Память Азова» совершал дальнее плавание под брейд-вымпелом наследника российского престола, Великого князя Николая Александровича. Во время посещения столицы Сиама города Бангкок тамошний король Чулалонгкорн (Рама V) подарил будущему императору Николаю II целую коллекцию интереснейших зверюшек: двух слонят, пантеру, двух белых обезьян, а также различных тропических птиц. Для их содержания на корабле был обустроен зверинец.

По мнению сотрудников Центрального военно-морского музея, можно предположить, что в коллекции Зоологического музея имеются экспонаты, доставленные военными моряками, а может быть, в отечественных зоопарках до сих пор живут потомки корабельных любимцев, пришедших в Россию по морям и океанам.

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