17.12.2020 (17:41)
Бронзовым призером Кубка мира по женской борьбе стала представительница ЦСКА
На личном Кубке мира по спортивной борьбе, который проходит в сербском Белграде, завершились соревнования среди женщин.
Прапорщик Ханум Велиева, выступающая в весовой категории до 68 кг, стала бронзовым призером личного Кубка мира по спортивной борьбе. В схватке за третье место армейская спортсменка победила Софию Георгиеву из Болгарии.
Первенствовала в данном весе Мээрим Жуманазарова из Кыргызстана, одолевшая в финальной схватке представительницу Чехии Аделу Ханзликову. Второй обладательницей бронзовой награды Кубка мира стала украинка Алина Бережная.
Ранее в Сербии прошли соревнования среди борцов-классиков. Армейские спортсмены Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг) завоевали золотые награды, а Степан Марянян (до 60 кг) стал серебряным призером.