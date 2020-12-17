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17.12.2020 (17:41)

Бронзовым призером Кубка мира по женской борьбе стала представительница ЦСКА

На личном Кубке мира по спортивной борьбе, который проходит в сербском Белграде, завершились соревнования среди женщин.

Прапорщик Ханум Велиева, выступающая в весовой категории до 68 кг, стала бронзовым призером личного Кубка мира по спортивной борьбе. В схватке за третье место армейская спортсменка победила Софию Георгиеву из Болгарии.

Первенствовала в данном весе Мээрим Жуманазарова из Кыргызстана, одолевшая в финальной схватке представительницу Чехии Аделу Ханзликову. Второй обладательницей бронзовой награды Кубка мира стала украинка Алина Бережная.

Ранее в Сербии прошли соревнования среди борцов-классиков. Армейские спортсмены Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг) завоевали золотые награды, а Степан Марянян (до 60 кг) стал серебряным призером.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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