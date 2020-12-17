17.12.2020 (17:38)

В ЦДРА наградили победителей конкурсов «Родная армия» и «Армейский калейдоскоп»

Сегодня Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе стал местом проведения церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия» и V Всеармейского конкурса-выставки изобразительного искусства среди военнослужащих по контракту и членов их семей «Армейский калейдоскоп».

Церемония награждения победителей творческих конкурса, которую вел солист ансамбля ЦДРА Алексей Зубарев, открылась панорамой масштабной выставки работ лауреатов.

С приветственным словом к зрителям обратился начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, отметивший большую популярность конкурсов в различных уголках России и традиционно высокое творческое мастерство их участников, чьи работы украшают залы центральных военных учреждений культуры и Национального центра управления обороной Российской Федерации.

И это действительно так. В конкурсе «Родная армия» приняло участие рекордное число художников – 168. География авторов от Москвы до Камчатки и Приморья, от Санкт-Петербурга, Мурманска до Севастополя и Астрахани. Большинство из них самодеятельные: военнослужащие, гражданский персонал Минобороны России, суворовцы, нахимовцы, кадеты, учащиеся. Но немало и профессионалов. То же самое можно сказать и о конкурсе «Армейский калейдоскоп».

Работы конкурсантов были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и они оказались настолько мастерски созданные, что членам жюри пришлось изрядно потрудиться, чтобы определить победителей. С оценками творчества военных талантов выступили начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер, научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Оксана Кравцова, главный художник ЦДРА Александр Кабин, редактор от дела культуры газеты «Красная звезда» заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Павлюткина.

В возрастной категории от 5 до 8 лет лучшим жюри назвало ученика средней школы №66 имени Н.И.Вавилова города Саратова Сергея Корпусова, написавшего картину «Наследники Великой Победы». Другой юный художник воспитанник Екатеринбургского суворовского военного училища Матвей Стырцев с картиной «Крепи оборону страны» первенствовал в категории от 9 до 12 лет. А в категории от 13 до 16 лет лучшей признана работа «Служи отлично, сынок!» коллектива авторов: юных Елизаветы Крамчаниновой, Ивана Аникина, Андрея Колпакова и взрослых Татьяны Николаевны Аникиной и Якова Юрьевича Климова, которые представляют среднюю школу №155 Минобороны России в гарнизоне Белгород-22).

В возрастной категории от 16 лет не было равных курсанту Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) Никите Дуденченко, создавшему картину «Хотят ли русские войны?..». А у профессиональных художников была своя категория. Здесь восхитили произведения безусловных фаворитов – военных художников Студии имени М.Б.Грекова. Они и стали победителями. Заслуженный художник России Александр Ваганов с триптихом «Победа» занял первое место. Александру Чеботареву за фотоплакат «9 мая 1945 года! Ура! Папка победил!» присужден Гран-при конкурса.

В конкурсе «Армейский калейдоскоп» победу в возрастной категории до 16 лет праздновал воспитанник Екатеринбургского суворовского военного училища Кирилл Прыгунов (11 лет) с работой «Фильм документальный о войне». А обладателем Гран-при с работой «Я убит подо Ржевом» стал двенадцатилетний Петр Клочко из Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища. В возрастной категории после 16 лет успех сопутствовал представительнице воинской части, дислоцированной в Северодвинске Архангельской области, Евгении Корякиной, ее работа называется «Память». Гран-при же было присуждено представителю воинской части в Североморске Мурманской области Артему Орловскому, который создал аппликацию «На страже Заполярья».

В честь лауреатов с песней «Победа» (слова и музыка Анны Калевайнен) выступили артисты ЦДРА.

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