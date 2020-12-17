Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.12.2020 (16:03)

Армейские тхэквондисты завоевали семь золотых медалей на Кубке России в Воронеже

В Воронеже прошел Кубок России по тхэквондо, принесший спортсменам Центрального спортивного клуба Армии десять медалей разного достоинства – семь золотых, две серебряных и одну бронзовую.

Спортсменка армейского клуба Татьяна Минина, выступающая в весовой категории до 57 кг, завоевала «золото». Бронзовым призером в данном весе стала младший сержант Анисия Челохсаева.

Также победителями турнира стали рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Сергей Кирсанов (до 58 кг), прапорщик Юлия Турутина (до 62 кг), Европы Михаил Артамонов (до 63 кг) и младший сержант Анастасия Бакланова (до 67 кг).

Лейтенант Никита Кривейченко стал в Воронеже вторым в весовой категории до 74 кг.

В весе до 87 кг лучшим стал сержант Рафаэль Камалов.

В решающей схватке весовой категории свыше 87 кг встретились армейцы Владислав Ларин и прапорщик Рафаиль Аюкаев. Победу одержал Ларин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Главном командовании ВМФ началась плановая проверка уровня физической подготовки военнослужащих
Армейские рапиристы приняли участие во Всероссийских соревнованиях U23 в Уфе
Армейская лыжница завоевала призовое место на этапе Кубка мира в Швейцарии
Главком ВМФ заслушал членов спорткомитета Военно-Морского Флота по итогам работы в 2020 году

Метки:
ЦСКА , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false