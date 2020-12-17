17.12.2020 (16:03)

Армейские тхэквондисты завоевали семь золотых медалей на Кубке России в Воронеже

В Воронеже прошел Кубок России по тхэквондо, принесший спортсменам Центрального спортивного клуба Армии десять медалей разного достоинства – семь золотых, две серебряных и одну бронзовую.

Спортсменка армейского клуба Татьяна Минина, выступающая в весовой категории до 57 кг, завоевала «золото». Бронзовым призером в данном весе стала младший сержант Анисия Челохсаева.

Также победителями турнира стали рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Сергей Кирсанов (до 58 кг), прапорщик Юлия Турутина (до 62 кг), Европы Михаил Артамонов (до 63 кг) и младший сержант Анастасия Бакланова (до 67 кг).

Лейтенант Никита Кривейченко стал в Воронеже вторым в весовой категории до 74 кг.

В весе до 87 кг лучшим стал сержант Рафаэль Камалов.

В решающей схватке весовой категории свыше 87 кг встретились армейцы Владислав Ларин и прапорщик Рафаиль Аюкаев. Победу одержал Ларин.

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