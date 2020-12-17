17.12.2020 (17:08)

Военные летчики ЦВО приступили к выполнению полетов с дозаправкой топливом в воздухе

Экипажи самолётов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа приступили в небе над Уралом в дневное и ночное время к одному из самых сложных видом летной подготовки - дозаправке топливом в воздухе.

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР на высоте около 4500 тысяч метров на скорости до 700 км/ч заходят на исходную позицию, при достижении дистанции около 70 метров начинают сближение с конусом-датчиком топливозаправщика Ил-78.

Сразу два самолета одновременно выполняют дозаправку топливом от танкера. Расстояние между ними около 20 метров. В ходе выполнения летной смены выполнено около 30 самолетовылетов.

Всего в полетах задействовано около 20 самолетов и 300 военнослужащих летного и инженерно-технического состава. Завершатся полеты в конце следующей недели.

Дозаправка топливом в воздухе считается одним из сложнейших элементов летной подготовки. Она необходима для увеличения радиуса боевого применения авиации без совершения дополнительных посадок на аэродромах.

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