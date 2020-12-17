17.12.2020 (17:03)

Офицеры морской пехоты Каспийской флотилии выполнили десантирование с управляемыми парашютами специального назначения «Арбалет-2»

В Дагестане офицеры десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии выполнили десантирование с современными парашютными системами специального назначения «Арбалет-2».

Перед совершением прыжков в ходе сбора по воздушно-десантной подготовке военнослужащие изучили тактико-технические характеристики парашютов, особенности их эксплуатации в различных погодных условиях, а также прошли курс наземной отработки прыжка.

На практическом этапе офицеры морской пехоты закрепили навыки маневрирования на новых парашютных системах, научились увеличивать дальность полета, соблюдать точность приземления на ограниченные участки местности в полной боевой экипировке. Воздушное десантирование на управляемых парашютных системах «Арбалет-2» выполнялось военнослужащими из вертолётов Ми-8АМТШ с высоты от 800 до 1500 метров.

Всего в декабре текущего года в рамках выполнения программы по воздушно-десантной подготовке военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии совершили свыше 500 прыжков с парашютом Д-10 и «Арбалет-2».

Справочно:

Парашютная система «Арбалет-2» предназначена для десантирования групп специального назначения в тыл условного противника.

«Арбалет-2» обеспечивает безопасное десантирование парашютиста с комплектом необходимого снаряжения и вооружения массой до 150 кг на скорости полета до 350 км/ч. Конструкция подвесной системы позволяет размещать на ней дополнительное снаряжение (груз) массой до 50 кг в отдельном грузовом контейнере с автономной парашютной системой УГКПС-50.

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