17.12.2020 (16:37)

В Ивановском воздушно-десантном соединении проведена тренировка по действиям дежурной смены и подразделений по команде «Учебная тревога»

Сегодня на базе подразделений Костромского гарнизона Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск была проведена тренировка по действиям дежурной смены и подразделений по команде «Учебная тревога».

В ходе показных занятий с артиллерийским полком были продемонстрированы практические действия личного состава при поднятии подразделения по учебной тревоге и приведении в высшие степени боевой готовности.

Десантники отработали действия по тревоге с поступлением сигнала, получение оружия и экипировки, порядок снятия боевой техники с хранения и выход подразделений из военных городков в указанные районы формирования колонн.

Целью занятия было – практически отработать установленный алгоритм и порядок действий, а также добиться слаженности действий личным составом подразделений. Подобные тренировки проводятся регулярно, что позволяет поддерживать постоянную готовность подразделений для действий по предназначению.



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