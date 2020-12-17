17.12.2020 (16:28)

Сотрудники музейного комплекса «Дорога памяти» расскажут, как на фронте встречали первый военный Новый год

Сотрудники музейного комплекса «Дорога памяти» подготовили экспозицию, рассказывающую, как на фронте встречали первый военный Новый год.

Первый военный Новый год граждане Советского Союза встречали с надеждой и оптимизмом. И месяца не прошло, как под Москвой, в результате успешного контрнаступления удалось переломить ход войны и противник начал отступать. Праздник скромно, но отмечали на фронте, в тылу, в эвакуации, на оккупированных землях.

На фронте встречали новый год в разных условиях, в зависимости от обстановки и удаленности от мест боевых действий. Бойцы могли быть на марш-броске или в тесной землянке, в штабе или в разведке, но всех объединяло одно – ощущение, что дело наше правое и враг будет разбит. В первый Новый год, мечты о Победе были, пожалуй, самыми частыми.

Вот как описывает встречу нового года политрук газеты Брянского фронта «На разгром врага» Виктор Дмитриевич Портнов:

«31 декабря. Проведен новогодний вечер. Выступил редактор о задачах на 1942 год. Зачитал приказ о награждении часами. Благодарность большой группе работников. Раздача подарков, присланных колхозниками».

В преддверии нового года советские граждане отправляли на фронт подарки. Например, парикмахеры Бауманского района города Москвы передали в подарок фронтовикам 20 машинок для стрижки волос и 50 бритв. Работницы завода «Автоштамп» и артели «Спартак» собрали на подарки бойцам по 2500 и 3000 рублей. Артель «Швейремонтодежда» изготовила рукавицы в подарок фронтовикам.

Граждане на оккупированных территориях тоже получали весточки. Главное политическое управление Красной армии отправляло им листовки-поздравления с новым годом. Красная армия обращалась ко всем: колхозникам, рабочим, интеллигенции, школьникам.

«В новом, 1942 году мы, дети нашей великой Родины, опять сольемся в дружной и братской семье. В новом году желаем вам успехов в борьбе с немецкими захватчиками. До скорой радостной встречи!»

Надежда и вера объединяли весь народ в одно устремление - к Победе. И каждый на своем месте в этот день обещал себе делать все возможное, чтобы эту Победу приблизить.

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